Ракурс

Двое убитых, 70 раненых — последствия массированной российской атаки

28 сен 2025, 13:23
Загалом за масований нічний обстріл росіян в ніч на 28 вересня по всій Україні поранено понад 70 людей. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко: «У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Источник: Ракурс


