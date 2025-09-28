https://racurs.ua/ua/n209353-dvoie-vbytyh-70-poranenyh-naslidky-masovanoyi-rosiyskoyi-ataky.html

Загалом за масований нічний обстріл росіян в ніч на 28 вересня по всій Україні поранено понад 70 людей. Про це повідомивглава МВС Ігор Клименко: «У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.