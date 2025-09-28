Новини
Ракурс

Двоє вбитих, 70 поранених — наслідки масованої російської атаки

28 вер 2025, 13:23
Загалом за масований нічний обстріл росіян в ніч на 28 вересня по всій Україні поранено понад 70 людей. Про це повідомивглава МВС Ігор Клименко: «У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

