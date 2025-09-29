Стрельба произошла в Мичигане. Фото: Reuters

Масова стрілянина сталася в американському штаті Мічиган.

У неділю, 28 вересня, в місті Гранд-Бланк озброєний чоловік напав на Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. У той час коли в церкві тривала служба, зловмисник врізався автомобілем у вхід церкви й відкрив стрілянину з штурмової гвинтівки. Після стрільби вбивця підпалив церкву. Про це повідомили агенції Reuters та CNN.

Внаслідок цих дій загинули двоє осіб, а щонайменше восьмеро дістали поранення. Серед поранених є діти, а дехто з постраждалих перебуває у важкому стані.

Нападником виявився 40-річний колишній морський піхотинець Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон. Його ліквідували в перестрілці працівники поліції, які прибули на місце події.

За словами правоохоронців, в церкві на момент нападу перебували сотні людей. Поліція не виключає, що жертв може бути більше.

Нагадаємо, у липні в Нью-Йорку чоловік із гвинтівки застрелив поліцейського та чотирьох цивільних. Ще шестеро людей дістали поранення.

