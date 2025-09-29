В Румынии у границы с Украиной обнаружили обломки неизвестного беспилотника

Обломки неизвестного дрона обнаружили в Румынии, фото: Pix4Free.org

Ракурс

У Румунії в районі каналу Шонтя-Нова у повіті Тулча, розташованому в районі дельти Дунаю, сьогодні, 29 вересня, виявили уламки невідомого дрона.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони країни.

Спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони, Румунської служби розвідки та прикордонної поліції, проводить розслідування на місці події, а уламки будуть вилучені для проведення експертизи, — вказано в повідомленні.

Варто додати, що вчора, 28 вересня, було помічено невеликий безпілотник в районі аеропорту Анрі Коанде в Бухаресті. В результаті на деякий час посадку літаків було призупинено.

За інформацією румунських ЗМІ, загалом вже було зафіксовано щонайменше 20 випадків падіння російських БЛПА на території Румунії.