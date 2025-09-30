Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли еще 970 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 970 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

30 сен 2025, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 110 тис. 560 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 222 танки;
  • 23 тис. 291 бойову броньовану машину;
  • 33 тис. 311 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 505 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 224 одиниці засобів ППО;
  • 427 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 65 тис. 303 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 790 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 63 тис. 241 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 979 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров