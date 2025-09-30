Рашисти за добу втратили ще 970 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 110 тис. 560 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 222 танки;

23 тис. 291 бойову броньовану машину;

33 тис. 311 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 505 одиниць РСЗВ;

1 тис. 224 одиниці засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

65 тис. 303 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 790 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

63 тис. 241 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 979 одиниць спеціальної техніки.