Рашисти за добу втратили ще 970 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 110 тис. 560 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 222 танки;
- 23 тис. 291 бойову броньовану машину;
- 33 тис. 311 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 505 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 224 одиниці засобів ППО;
- 427 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 65 тис. 303 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 790 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 63 тис. 241 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 979 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — вказано в повідомленні.