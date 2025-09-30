Советника одного из департаментов МИДа разоблачили на продаже паспортов россиянам, фото: МИД

Ракурс

СБУ повідомляє про викриття радника одного з департаментів Міністерства закордонних справ України, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомив прес-центр спецслужби. українські паспорти для виїзду до ЄС.

Оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення рф, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн, — розповіли в СБУ.

За інформацією слідства:

перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах;

за грошову винагороду він оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта України;

для пошуку «замовників» чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності «легалізованих» росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб рф, — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.