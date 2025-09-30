В Венгрии начали блокировать украинские сайты, которые запретило правительство

В Венгрии заблокировали ряд украинских сайтов, фото: Picpedia

https://racurs.ua/n209386-v-vengrii-nachali-blokirovat-ukrainskie-sayty-kotorye-zapretilo-pravitelstvo.html

Ракурс

Угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомило видання «Європейська правда».

Зазначається, що провайдери стаціонарного інтернет-зв'язку почали запускати блокування ще вчора, 29 вересня, мобільного — сьогодні вранці.

Наразі блокування здійснюється не щодо усіх сайтів, хоча у різних провайдерів список ресурсів, до яких потрібно закрити доступ, збігається. Також помічено, що в мережах стаціонарного інтернету блокування є жорсткішим, і охопило більшу кількість українських сайтів.

У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних видань, зокрема угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Вчора керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що угорський уряд «дотримуючись принципу взаємності» запроваджує «дзеркальні заходи проти українських новинних порталів». Під заборону потрапили загалом 12 українських ресурсів.

Угорське видання Telex зауважило, що торік у Росії заблокували портал 444. hu, що зробило його єдиним угорським медіапродуктом, забороненим у РФ. Проте тоді угорський уряд не реагував на цю заборону.

Прес-служба прем'єр-міністра, побоюючись відповідних заходів з боку Росії, не відреагувала на цю заборону. Схоже, що ця занепокоєність не виникла у відповідь на рішення України, — зазначає видання.

Джерело: «Європейська правда», Telex