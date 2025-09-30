Глава Пентагона призвал генералов США готовиться к войне. Фото:

Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни.

Міністр війни США Піт Гегсет у вівторок, 30 вересня, зустрівся у Вірджинії з американськими генералами. Під час свого виступу він заявив, що Сполучені Штати повинні бути готові до війни заради захисту миру. Про це йшлося в трансляції Пентагону.

Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру. …Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь, — зазначив він.

Посадовець додав, що, аби запобігти війні, треба готуватися зараз. Це означає більше військових, амуніції, дронів, субмарин, систем ППО, бомбардувальників, більше інновацій тощо. Гегсет говори і про відновлення і розширення можливостей щодо виробництва зброї.

Також очільник Пентагону закликав дотримуватися «стандартів» у підрозділах. Він запитав у генералів, чи хотіли б вони, аби їхні діти служили в підрозділі «з товстими, негодящими, непідготовленими військовими». Крім того, американським військовим потрібно буде відповідати стандартам зросту та ваги, складати іспит на фізичну підготовку двічі на рік, не носити борід чи довгого волосся.

Нагадаємо, на початку вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.