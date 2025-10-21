Украина начала закупку американских вертолетов Viper и Venom. Фото:

Американські вертольоти з’являться на озброєнні ЗСУ.

Уряд України офіційно почав процес закупівлі американських вертольотів виробництва компанії Bell, які повинні замінити радянські моделі Мі-24 та Мі-8. Для Збройних сил України придбають ударні AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom. Про це повідомило видання Defense Express.

Угода передбачає «оцінку підходів до промислового співробітництва» та взаємодію компанії з урядом США для організації продажу через програму Foreign Military Sale. В Україні наголошують, що в разі закупівлі зброї через Штати угода укладається між урядами двох держав, а вже Вашингтон оформляє замовлення у американської компанії Bell.

Як пише Defense Express, вертольоти AH-1Z Viper та UH-1Y Venom являються останніми модернізаціями легендарних машин AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois. Вони мають близько 85% спільних деталей, що значно спрощує обслуговування.

Ці гвинтокрили перебувають на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також постачаються на експорт. Зокрема, в 2019 році Чехія придбала 12 гелікоптерів «Вайпер» та «Веном» на загальну суму 622 млн дол. Словаччина також обмірковувала такі придбання, але врешті-решт обрала транспортні UH-60 Black Hawk від Lockheed Martin.

Нагадаємо, в складі Повітряних сил ЗСУ формують Безпілотні системи ППО. У складі цього роду військ будуть дрони-перехоплювачі вітчизняного та закордонного виробництва.

Також для посилення оборони українського неба планують збільшити парк бойових вертольотів, які планують оснастити системами виявлення противника в денну й нічну пору доби за будь-якої погоди, включно з тепловізорами та інфрачервоними сенсорами.

