США перебрасывают авианосную ударную группу к Ближнему Востоку

Авианосец USS Abraham Lincoln. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n211472-ssha-perebrasyvaut-avianosnuu-udarnuu-gruppu-k-blijnemu-vostoku.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки почали перекидати авіаносну ударну групу до Близького Сходу.

Пентагон переміщає авіаносець USS Abraham Lincoln та інші кораблі, зокрема щонайменше один атомний підводний човен, з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка охоплює Близький Схід. Американське Міністерство війни ухвалило таке рішення на тлі загострення напруженості в Ірані. Про це повідомило NewsNation.

Джерела кажуть, що переміщення цієї ударної групи займе близько тижня. Кораблі переміщуються на тлі дискусій щодо того, чи нададуть США підтримку протестувальникам, які виступають проти іранського автократичного режиму.

Як відомо, зона відповідальності Центрального командування США охоплює понад 4 млн кв. миль і 21 країну, включаючи Єгипет, Ірак, Афганістан, Іран і Пакистан.

Нагадаємо, у грудні минулого року Центральне командування армії США CENTCOM оголосило про створення нової оперативної групи Task Force Scorpion Strike (TFSS). Ця група вже створила ескадрилью безпілотників Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), котрі копіями іранських Shahed-131, які також отримали неочікувану модернізацію.

Джерело: NewsNation