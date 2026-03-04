Ракурсhttps://racurs.ua/
Пилот кувейтского истребителя случайно сбил три американских самолета F-15. Фото:
Три самолета США над Кувейтом ошибочно сбил местный пилот — WSJhttps://racurs.ua/n212409-tri-samoleta-ssha-nad-kuveytom-oshibochno-sbil-mestnyy-pilot-wsj.htmlРакурс
Пілот винищувача F/A-18 Повітряних сил Кувейту випадково збив три американські винищувачі F-15.
Інцидент трапився у неділю, 1 березня. Кувейтський льотчик випустив три ракети по американських літаках. Усі три винищувачі F-15 впали, проте пілоти та штурмани благополучно катапультувалися. Про це видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на трьох осіб, які ознайомлені з ситуацією.
Зазначається, що збиття американських літаків сталося після того, як кілька ударних дронів Ірану проникли у кувейтський повітряний простір. Один із «шахедів» влучив у тактичний оперативний центр у торговому порту, внаслідок чого загинуло шестеро військових США.
Джерела розповіли, що армія Кувейту перебувала на високій бойовій готовності, і коли їхні радари зафіксували американські літаки, відкрили по них вогонь. Ці цілі союзники помилково ідентифікували, як ворожі.
Коментувати ситуацію представник Центрального командування США відмовився. Наразі триває розслідування інциденту, і офіційна причина катастрофи може бути переглянута.
Нагадаємо, 2 березня армія Кувейту поінформувала, що в Кувейті, по якому завдає ударів іранська армія, розбилося відразу кілька американських військових літаків. Були проведені пошуково-рятувальні роботи. Екіпажі пілотів евакуювали та перевели до лікарні для перевірки їхнього здоров’я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний.
Джерело: The Wall Street Journal