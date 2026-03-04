Пилот кувейтского истребителя случайно сбил три американских самолета F-15. Фото:

Ракурс

Пілот винищувача F/A-18 Повітряних сил Кувейту випадково збив три американські винищувачі F-15.

Інцидент трапився у неділю, 1 березня. Кувейтський льотчик випустив три ракети по американських літаках. Усі три винищувачі F-15 впали, проте пілоти та штурмани благополучно катапультувалися. Про це видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на трьох осіб, які ознайомлені з ситуацією.

Зазначається, що збиття американських літаків сталося після того, як кілька ударних дронів Ірану проникли у кувейтський повітряний простір. Один із «шахедів» влучив у тактичний оперативний центр у торговому порту, внаслідок чого загинуло шестеро військових США.

Джерела розповіли, що армія Кувейту перебувала на високій бойовій готовності, і коли їхні радари зафіксували американські літаки, відкрили по них вогонь. Ці цілі союзники помилково ідентифікували, як ворожі.

Коментувати ситуацію представник Центрального командування США відмовився. Наразі триває розслідування інциденту, і офіційна причина катастрофи може бути переглянута.

Нагадаємо, 2 березня армія Кувейту поінформувала, що в Кувейті, по якому завдає ударів іранська армія, розбилося відразу кілька американських військових літаків. Були проведені пошуково-рятувальні роботи. Екіпажі пілотів евакуювали та перевели до лікарні для перевірки їхнього здоров’я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний.

Джерело: The Wall Street Journal