У Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n209340-novyy-rid-viysk-formuut-v-zsu-syrskyy-rozkryv-detali.html

Ракурс

Новий рід військ з’явиться у складі Повітряних сил ЗСУ — Безпілотні системи ППО вже формуються.

Мова йде про дрони-перехоплювачі вітчизняного та закордонного виробництва, які демонструють високу ефективність у боротьбі з ворожими «шахедами» — до 70% і більше. Також створюється матеріальна база та командні структури, які будуть спеціалізовано працювати з цими безпілотними засобами. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 вересня заявив під час зустрічі з журналістами.

За словами генерала, інтеграція всіх наявних засобів у єдину систему протиповітряної оборони є пріоритетом.

Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему, — наголосив вiн.

Також для посилення оборони українського неба планують збільшити парк бойових вертольотів, які планують оснастити системами виявлення противника в денну й нічну пору доби за будь-якої погоди, включно з тепловізорами та інфрачервоними сенсорами.

Головком додав, що наразі опрацьовується питання закупівлі спеціалізованих легкомоторних літаків, які озброять кулеметними установками. Така авіація добре зарекомендувала себе у протидії «шахедам».

Паралельно триває посилення засобів електронної боротьби — завданням є забезпечити трьох- або чотирикратне перекриття важливих об'єктів засобами РЕБ.

Нагадаємо, 11 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль разом із британським колегою Джоном Гілі підписали угоду, яка передбачає, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.