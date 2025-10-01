РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Фото:

Армія Росії здійснила ще одну ракетно-дронову атаку на Україну.

У ніч на 1 жовтня окупанти атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Ворог дрони запустив із двох напрямків у РФ та з окупованого Криму. Крім того, були пуски протикорабельної ракети «Онікс» та чотирьох балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Для захисту українського неба залучалися авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Командування завило про збиття й подавлення 44 ворожих БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання п’яти ракет та дронів на шести локаціях.

Під нічним обстрілом була, зокрема, Чернігівщина. Очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус поінформував, що окупанти завдали ракетного удару «Іскандером» по одному із сіл Корюківського району. Були влучання по техніці сільськогосподарського підприємства. Знищено один автомобіль, а ще один — пошкоджений. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік 1978 року народження.

А в іншому населеному пункті удар безпілотника знищив будинок і пошкодив цивільний автомобіль. Також під атакою перебували енергетичні обʼєкти в Ніжинському районі.

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська атакували Харківщину керованими авіаційними бомбами та ракетами. Внаслідок нічного обстрілу постраждали шестеро осіб — жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний поліцейський.