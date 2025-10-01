Армия РФ продвинулась на Днепропетровщине и Запорожье. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n209419-armiya-rf-prodvinulas-na-dnepropetrovschine-i-zaporoje-deepstate.html

Ракурс

Російська армія має просування в двох областях України.

Зафіксоване просування окупаційних військ поблизу Новоіванівки в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Також ворог мав успіхи біля Тернового та Степового Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це 1 жовтня моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ інформувалося, що 30 вересня на фронті сталося 155 бойових зіткнень. Найактивніші росіяни на Покровському напрямку, де захисники зупинили 51 ворожий штурм. Ще 24 атаки вороги провели на Новопавлівському напрямку.

На Лиманському напрямку зафіксовано 15 штурмів, а 14 — на Торецькому. По сім атак ворога відбулося на Сіверському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. По п’ять боїв сталося на Куп’янському і Придніпровському напрямках, а по чотири рази загарбники йшли в штурм на Південно-Слобожанському та Оріхівському напрямках. Також були три бої на Краматорському напрямку та два — на Гуляйпільському.

Нагадаємо, 26 вересня в DeepState заявили, що російська армія продовжує збільшувати свою присутність у Куп’янську на Харківщині й намагається просочуватися в місто. Ворог також підбирається до мікрорайону «Ювілейний».