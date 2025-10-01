В Харьковской области разминировали рекордный участок, фото: Минэкономики

На Харківщині в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель повернули до використання угіддя площею понад 1,7 тис. га — це на сьогодні найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми.

Під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що сапери працювали на ділянці усього п’ять місяців — з травня по вересень 2025 року.

Очистити таку чималу ділянку лише за кілька місяців — це дуже серйозна робота. Вже цього сезону фермер буде мати можливість засіяти угіддя озимими культурами або ж підготувати ріллю до весняних робіт, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Ми продовжуємо працювати, щоб якомога більше фермерів, а в найближчій перспективі ще й одноосібники, могли коштом держави очистити свої землі, — додав він.

Зазначається, що з початку роботи цієї держпрограми оператори протимінної діяльності завершили повні цикли гуманітарного розмінування за 38 договорами, укладеними із Центром гуманітарного розмінування:

загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт — 328,2 млн грн;

найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га).

Державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гуманітарного розмінування, — зазначили у міністерстві. — Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування.

Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр.