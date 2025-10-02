Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували Україну загалом 86 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла та Міллерово. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: