Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

86 беспилотников атаковали Украину в ночь на 2 октября (ИНФОГРАФИКА)

2 окт 2025, 10:42
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували Україну загалом 86 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла та Міллерово. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на шести локаціях.

Источник: Ракурс


