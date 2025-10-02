Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

86 безпілотників атакували Україну в ніч на 2 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

2 жов 2025, 10:42
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували Україну загалом 86 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла та Міллерово. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на шести локаціях.

Джерело: Ракурс


