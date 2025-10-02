Читайте також
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
86 безпілотників атакували Україну в ніч на 2 жовтня (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували Україну загалом 86 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.
Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла та Міллерово. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на шести локаціях.