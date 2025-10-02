Наслідки російського удару по Бучі, фото: ДСНС

У Бучі на Київщині внаслідок таки БПЛА в ніч на сьогодні, 2 жовтня, виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідовано о 02.13 на площі 600 кв. м. Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", — розповіли у відомстві.

Прес-служба Київської ОВА повідомляє, що у Бучі постраждав 50-річний чоловік — у нього уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні.