Россия смогла модернизировать баллистику. Фото:

https://racurs.ua/n209456-rossiya-smogla-modernizirovat-ballistiku-chtoby-obhodit-sistemy-patriot-ft.html

Ракурс

РФ модернізувала свої балістичні ракети для обходження української ППО.

Росіяни вдосконалили мобільні комплекси «Іскандер-М» із дальністю до 500 км та аеробалістичні ракети «Кинджал». Оновлені ракети спочатку рухаються за типовою траєкторією, але в останні секунди різко занурюються або виконують маневри. Таким чином вони «обдурюють» системи Patriot. Про це повідомило видання FinancialTimesз посиланням на українських і західних чиновників.

Зазначається, що ефективність української ППО різко знизилася у боротьбі з ворожою балістикою. У серпні українська протиракетна оборона збивала близько 37% балістичних ракет, а у вересні змогла знешкодити лише 6%. Це при тому, що балістичних атак у минулому місяці було менше.

FT пише, що влітку внаслідок ракетних ударів постраждали щонайменше чотири підприємства з виробництва дронів у Києві та області, а також завод із виготовлення турецьких Bayraktar. Крім того, були пошкоджені офіси Євросоюзу та British Council.

На думку експертів, російська «оборонка» змогла підвищила ефективність своїх ракет завдяки програмним змінам у системах наведення, а не завдяки складній технічній модернізації. Це, начебто, дозволяє балістиці різко маневрувати перед ціллю, ускладнюючи роботу ЗРК Patriot.

Як відомо, системи «Періот» єдині комплекси ППО, які є в арсеналі ЗСУ, здатні збивати російські балістичні ракети.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібні додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. Очільник відомства наголошував, що це питання нагальне, бо Росія планує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України.

Джерело: Financial Times