Україна розірвала дипломатичні відносини із Республікою Нікарагуа.

Таке рішення було ухвалене через те, що Нікарагуа не лише підтримувала війну РФ проти України, але й офіційно визнала так звані ЛДНР й відкрила «консульство» в окупованому Крим. Про це 2 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» та відкриття незаконного «почесного консульства Нікарагуа» на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви, — наголосили в дипломатичному відомстві.

Як відомо, 30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега написав листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому заявив, що від імені уряду визнає Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області частиною країни-агресора РФ. Також він підтримав Москву в «героїчній битві проти українського неонацизму, який підтримує НАТО».

Таким чином Нікарагуа стала першою країною, яка офіційно визнала анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році. А у вересні цього року Нікарагуа підписала угоди про торговельно-економічне співробітництво з чотирма окупованими областями України.

Нагадаємо, 25 вересня Україна та Сирія погодили відновлення дипломатичних відносин. Київ та Дамаск домовилися будувати двосторонні відносини між на основі взаємної поваги, довіри та гідності. Також вони обговорили перспективи галузі для розвитку двосторонніх відносин у сфері сільського господарства.