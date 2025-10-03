РФ атаковала сельхозпредприятие в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Російська армія вдарила по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді на Харківщині.

Для атаки на ферму окупанти використали дрони-камікадзе. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, яка охопила вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства. Також загинули 13 тис. свиней. Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що ліквідовували наслідки атаки 32 рятувальники та дев’ять одиниць техніки, а також піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Водночас керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про пошкодження будівлі фермерського господарства у селі Новоселівка Харківського району. Також у цьому населеному пункті постраждав 41-річний чоловік.

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює аграрні та сільськогосподарські підприємства у Харківській області. Так, у травні окупанти застосували шість дронів-камікадзе типу «Шахед» для атаки на корівники та складські приміщення ферми в селі Мокра Рокитна Харківського району. Тоді загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.