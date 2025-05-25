Десятки корів загинули внаслідок ударів рф. Фото: ОГП

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Ракурс

Десятків голів рогатої худоби загинули в Харківській області внаслідок російських обстрілів.

У неділю, 25 травня, близько 2.00 армія рф атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість «Шахедів», а внаслідок влучань були пошкоджені корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

А орієнтовно з 2.20 до 3.05 ударні російські БпЛА били по селищу Печеніги Чугуївського району, де пошкодили адміністративну будівлю та навчальний заклад.

А о 2.50 дрони-камікадзе вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Внаслідок атаки були пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства і загинули щонайменше 10 телиць.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 квітня росіяни 12 БпЛА типу «Шахед» атакували велике аграрне підприємство у Харківській області. Окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Через російський обстріл загинули щонайменше 100 корів.