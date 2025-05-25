Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Фото:

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Європейський Союз відреагував на нічну масовану атаку рф по Україні.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас закликавши світову спільноту посилити тиск на країну-агресора, бо цей обстріл знову засвідчив прагнення Москви завдати ще більшого страждання та знищення Україні. Про це вона 25 травня написала у соціальній мережі Х.

Нам необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію з метою зупинити цю війну. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, постраждалих і вбитих. Мої думки сьогодні з їхніми родинами, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня росія застосувала проти України 367 засобів повітряного нападу — балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, ракети повітряного та морського базування Х-22, Х-101 та «Калібр», авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів.

Під російським ударом опинилися Київ та 12 областей: Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 80 житлових будинків. Загинули 12 осіб, а понад 60 дістали поранення.