Командир Денис Прокопенко. Фото:

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Жоден «азовець» не був повернутий росією до України в рамках обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».

Жодного військового 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» не повернули додому в межах великого обміну військовополоненими, який тривав три дні. Обмінені були лише військовослужбовці 14-ї бригади «Червона Калина» і 15-ї бригади «Кара-Даг», які входять 1-го корпусу НГУ «Азов». Але серед звільнених з полоне не було жодного бійця саме з бригади «Азов». Про це командир корпусу Денис Прокопенко 25 травня повідомив у Facebook.

Наразі понад 800 «азовців» четвертий рік перебувають у російському полоні.

Це схоже на знущання. З тих, хто четвертий рік перебувають під нелюдським тиском у російському полоні, у найгірших умовах. З їхніх рідних, близьких і побратимів. З тих, кому давали гарантії та хто мають абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування, — наголосив Прокопенко.

Полковник додав, що не вірить у те, що єдина причина відсутності «азовців» у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх.

Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату — безумство. Необхідно змінювати тактику, — наголосив офіцер.

Командир запропонував міняти бійців бригади на когось, хто важить для них армії рф «більше, ніж омський контрактник». Він згадав про викритих російських агентів та священнослужителів з УПЦ Московського патріархату, які відкрито працюють на спецслужби країни-агресора.

Нагадаємо, триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб. У другий день великого обміну Україна повернула 307 військових. А сьогодні, 25 травня, додому повернулися 303 захисники.