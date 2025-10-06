Прокуратура Франции начала расследование убийства дроном французского журналиста на Донбассе

На Донбассе 3 октября в результате удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, фото: Liga.net

У Донецькій області 3 жовтня внаслідок атаки безпілотника загинув 37-річний французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.

Національна антитерористична прокуратура Франції вчора, 5 жовтня, повідомила, що у зв’язку з цим почала розслідування воєнних злочинів. Розслідування покладено на Центральне управління по боротьбі зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

У прокуратурі зазначають, що воєнний злочин, який вони розслідують, полягає у «навмисному посяганні на життя та фізичну або психічну недоторканність особи, яка захищена міжнародним гуманітарним правом». «Воєнний злочин» також охоплює «навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях», додали у відомстві.

Президент Франції Еммануель Макрон 3 жовтня на своїй сторінці у соцмережі X відреагував на загибель Лаллікана.

Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким й усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни, — зазначив Макрон.

За даними української влади, Лаллікан був частиною групи журналістів, які супроводжували підрозділ 4-ї бронетанкової бригади поблизу селища Дружківка, за 20 км від фронту.

За інформацією організації «Репортери без кордонів», Лаллікан та журналіст Григорій Іванченко, котрого поранило внаслідок цієї атаки, в момент удару дрона їхали в автомобілі з позначкою «преса».

Джерело: Le Figaro