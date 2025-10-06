Эксперты МАГАТЭ зафиксировали серию выстрелов в районе оккупированной ЗАЭС. Фото:

Постріли знову лунали біля окупованої Запорізької АЕС.

У понеділок, 6 жовтня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію пострілів у районі ЗАЕС. У районі околиць «атомки» було здійснено кілька серій вхідних і вихідних обстрілів. Про це йдеться у заяві генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, йдеться у дописі МАГАТЕ в соцмережі Х.

Два снаряди влучили за 25 км від периметра АЕС.

Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у липні сталася стрілянина на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Згодом експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів № 5 і № 6.

А 16 вересня МАГАТЕ також зафіксувала обстріли неподалік об'єкта. Тоді кілька артилерійських снарядів розірвалися приблизно за 400 м від сховища дизельного палива за межами станції.