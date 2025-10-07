Россияне атаковали Украину двумя ракетами и 152 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n209523-vrag-atakoval-ukrainu-dvumya-raketami-i-152-dronami-kak-otrabotala-pvo.html

Ракурс

Атака російських дронів та ракет на Україну відбулася вночі 7 жовтня.

З 18.00 минулої доби противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області РФ та запустив 152-ма ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів з російських Орла, Курська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська й Чауди в окупованому Криму. Близько 80 із цих БпЛА були «шахеди». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Над захистом українського неба працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. А ППО вдалося збити й подавити 88 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

Дві російські ракети та 52 дрони-камікадзе влучили на 10 локаціях, а падіння уламків зафіксували на двох локаціях.

У Повітряних силах поінформували, що наразі ворожа атака триває — у повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, ввечері 6 жовтня окупанти завдали щонайменше 25 ударів дронами по Немишлянському району Харкова, там спалахнули пожежі. А вночі 7 жовтня ворог масовано атакував залізничну інфраструктуру в Полтаві, а також пошкодив енергетичний об'єкт. У Сумах росіяни поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури. Були зафіксовані часткові знеструмлення.