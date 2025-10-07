Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Ракурс

Російські дрони-каміказе вночі та вранці 7 жовтня атакували українські міста.

Під прицілом «Шахедів» був Харків, який був атакований пізно ввечері 6 жовтня. Окупанти завдали щонайменше 25 ударів дронами, усі — по Немишлянському району. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила. Про це мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгнубов поінформували у Telegram.

У ДСНС заявили, що в Немишлянському районі сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства.

У Полтавській області, як поінформували в ОВА та Державній службі з надзвичайних ситуацій, російські дрони вночі влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі в адміністративних будівлях, а пошкодження отримали житловий будинок і господарча споруду.

Також у регіоні було пошкоджено енергетичний об'єкт, внаслідок чого без світла залишилися близько 28 юридичних і 1 тис. 70 побутових споживачів.

А вранці ворог вдарив безпілотниками по Сумській громаді й поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Зафіксовані пошкодження, а також фіксуються часткові знеструмлення.

Також у Сумах під обстріл потрапив тролейбус. Як заявив очільник ОВА Олег Григоров, постраждали пасажир і водійка — у них діагностували гостру реакцію на стрес. Через атаку в тролейбусі вибито близько 20 вікон.

У Херсоні опівночі під обстрілом був Корабельний район. Внаслідок атаки загинув чоловік і постраждали троє жінок. А вранці ворог скинув вибухівку з дрона на зупинку в місті. Внаслідок цього на місці загинув 65-річний чоловік, а інший чоловік 70 років з пораненням був госпіталізований.

Нагадаємо, 6 жовтня армія РФ масовано обстріляла село Степанівка, що в Херсонській міській громаді. Під атакою опинилися приватні будинки цивільних жителів. Загинула 69-річна місцеву жительку. Поранення дістали три дівчинки віком двох, 12 та 16 років та 37-річна жінка й 47-річний чоловік. Наразі постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.