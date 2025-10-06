Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ОВА

Росіяни масовано вдарили по селі на Херсонщині — є загибла та поранені

6 жов 2025, 16:25
999

Російські загарбники завдали нових ударів по Херсонській області.

У понеділок, 6 жовтня, загарбницька армія масовано обстріляла село Степанівка, що в Херсонській міській громаді. Під атакою опинилися приватні будинки цивільних жителів. Ворожі снаряди влучили у два будинки, де проживали родини з дітьми. Про це Херсонська ОВА та Херсонська МВА повідомили в соцмережах.

Спочатку було відомо про загиблу 69-річну місцеву жительку. Поранення дістали дві дівчинки віком 12 та 16 років та їхні батьки — 37-річна жінка та 47-річний чоловік. Наразі постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу дитину. До лікарні доставили дівчинку віком 2 роки й 11 місяців, яка на момент обстрілу була у приміщенні. У дитини діагностували контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ОВА

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ОВА

Нагадаємо, 6 жовтня російські загарбники вдарили по перинатальному центру Сумах. Загиблих та травмованих немає, проте на місці надали допомогу 60-річній працівниці медичного закладу зі стресовою реакцією на вибух. Горіла покрівля будівлі, але вогнеборці ліквідували загоряння.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів