Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n209509-rosiyany-masovano-vdaryly-po-seli-na-hersonschyni-ie-zagybla-ta-poraneni.html

Ракурс

Російські загарбники завдали нових ударів по Херсонській області.

У понеділок, 6 жовтня, загарбницька армія масовано обстріляла село Степанівка, що в Херсонській міській громаді. Під атакою опинилися приватні будинки цивільних жителів. Ворожі снаряди влучили у два будинки, де проживали родини з дітьми. Про це Херсонська ОВА та Херсонська МВА повідомили в соцмережах.

Спочатку було відомо про загиблу 69-річну місцеву жительку. Поранення дістали дві дівчинки віком 12 та 16 років та їхні батьки — 37-річна жінка та 47-річний чоловік. Наразі постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу дитину. До лікарні доставили дівчинку віком 2 роки й 11 місяців, яка на момент обстрілу була у приміщенні. У дитини діагностували контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, 6 жовтня російські загарбники вдарили по перинатальному центру Сумах. Загиблих та травмованих немає, проте на місці надали допомогу 60-річній працівниці медичного закладу зі стресовою реакцією на вибух. Горіла покрівля будівлі, але вогнеборці ліквідували загоряння.