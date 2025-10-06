Рашисти 6 жовтня вдарили по будівлі перетинального центру у Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209506-naslidky-udaru-po-perynatalnomu-centru-u-sumah-pokazala-dsns-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вдарили по перетинальному центру Сумах.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що прицільний удар безпілотником по перетинальному центру було завдано близько 11.30.

За годину до цього в Сумському районі була оголошена повітряна тривога, тож медики спрацювали професійно і завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття, — зазначив він.

Загиблих та травмованих немає, проте на місці надали допомогу 60-річній працівниці медзакладу зі стресовою реакцією на вибух.