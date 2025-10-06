Новини
Рашисти вдарили по пологовому будинку у Сумах, фото: «Сумський історичний портал»

Російський безпілотник вдарив по пологовому будинку у Сумах

6 жов 2025, 13:38
Російські загарбники прицільно вдарили безпілотником по будівлі медичного закладу у Ковпаківському районі Сум.

Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що на момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них 11 дітей.

Усі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає - додав Григоров.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського удару загорівся дах Перинатального центру.

Джерело: Ракурс


