Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: Сумська ОВА
Рашисти скинули КАБ на магазин на Сумщині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210822-rashysty-skynuly-kab-na-magazyn-na-sumschyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники кинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді на Сумщині.
В момент удару всередині були люди. Про це сьогодні, 11 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів, — розповів Григоров. — Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.
Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні — медики надають їй необхідну допомогу, — додав він.