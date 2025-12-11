Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти скинули КАБ на магазин на Сумщині — двоє загиблих (ФОТО)

11 гру 2025, 14:02
999

Російські загарбники кинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді на Сумщині.

В момент удару всередині були люди. Про це сьогодні, 11 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів, — розповів Григоров. — Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні — медики надають їй необхідну допомогу, — додав він.

Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів