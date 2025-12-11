Последствия российского авиаудара по Сумщине, фото: Сумская ОВА

Російські загарбники кинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді на Сумщині.

В момент удару всередині були люди. Про це сьогодні, 11 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів, — розповів Григоров. — Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.