Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Запоріжжю вранці 6 жовтня, фото: Іван Федоров
Рашисти вранці вдарили по Запоріжжю — атаковано територію одного з підприємств (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209497-rashysty-vranci-vdaryly-po-zaporijju-atakovano-terytoriu-odnogo-z-pidpryiemstv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці атакували обласний центр Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах, — зазначив він.
Пізніше Федоров повідомив, що рашисти атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.
Попередньо, одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків, — зазначив він згодом.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.