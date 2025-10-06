Наслідки російської атаки по Запоріжжю вранці 6 жовтня, фото: Іван Федоров

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці атакували обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах, — зазначив він.

Пізніше Федоров повідомив, що рашисти атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

Попередньо, одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків, — зазначив він згодом.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.