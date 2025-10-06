Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Запоріжжю вранці 6 жовтня, фото: Іван Федоров

Рашисти вранці вдарили по Запоріжжю — атаковано територію одного з підприємств (ФОТО)

6 жов 2025, 11:36
999

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці атакували обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах, — зазначив він.

Пізніше Федоров повідомив, що рашисти атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

Попередньо, одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків, — зазначив він згодом.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю вранці 6 жовтня, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів