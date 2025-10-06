Читайте также
Последствия атаки по Запорожью утром 6 октября, фото: Иван Федоров
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці атакували обласний центр Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах, — зазначив він.
Пізніше Федоров повідомив, що рашисти атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.
Попередньо, одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків, — зазначив він згодом.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.