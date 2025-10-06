Новости
Ракурс
Последствия атаки по Запорожью утром 6 октября, фото: Иван Федоров

Рашисты утром ударили по Запорожью — атакована территория одного из предприятий (ФОТО)

6 окт 2025, 11:36
999

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці атакували обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах, — зазначив він.

Пізніше Федоров повідомив, що рашисти атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

Попередньо, одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Жінка щойно звернулася за допомогою медиків, — зазначив він згодом.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю вранці 6 жовтня, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


