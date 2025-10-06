Новости
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская ОВА

Россияне обстреляли Чернобаевку и Семеновку на Херсонщине — погиб человек (ФОТО)

6 окт 2025, 09:30
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці, орієнтовно о 06.30, вкрили вогнем Чорнобаївку на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок цього обстрілу постраждали троє людей:

  • тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні. Її доставили до лікарні з вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, контузією, уламковими пораненнями живота та ноги;
  • у власній оселі постраждала 76-річна місцева жителька. У неї діагностували вибухову й закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини, руки й голови. Стан — середнього ступеня тяжкості;
  • у 57-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг. В момент обстрілу вона перебувала на стадіоні. Потерпіла — під наглядом медиків.

Також вранці рашисти вдарили по Степанівці.

У власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 69-річна місцева жителька, — зазначили в ОВА.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

