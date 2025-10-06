Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці, орієнтовно о 06.30, вкрили вогнем Чорнобаївку на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок цього обстрілу постраждали троє людей:

Також вранці рашисти вдарили по Степанівці.

У власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 69-річна місцева жителька, — зазначили в ОВА.