Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, атакували Харків ударними дронами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зафіксовані такі наслідки атаки рашистів:

у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів;

у Шевченківському районі горів автомобіль;

пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі;

за попередніми даними постраждали четверо людей.