Наслідки нічної атаки російських дронів по Харкову, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували ударними дронами Харків — є постраждалі (ФОТО)

6 жов 2025, 08:52
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, атакували Харків ударними дронами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зафіксовані такі наслідки атаки рашистів:

  • у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів;
  • у Шевченківському районі горів автомобіль;
  • пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі;
  • за попередніми даними постраждали четверо людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС, — додали у відомстві.

Наслідки нічної атаки російських дронів по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


