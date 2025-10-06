Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ночной атаки российских дронов по Харькову, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, атакували Харків ударними дронами.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Зафіксовані такі наслідки атаки рашистів:
- у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів;
- у Шевченківському районі горів автомобіль;
- пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі;
- за попередніми даними постраждали четверо людей.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС, — додали у відомстві.