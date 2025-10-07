Двойное убийство произошло в селе Котовки Житомирской области, фото: Национальная полиция

На Житомирщині вдень 4 жовтня правоохоронці затримали 43-річного жителя села Котівки Радомишльської громади за підозрою у вбивстві дружини та малолітньої доньки, а також замаху на вбивство сусідки.

Про це повідомляють прес-служби поліції Житомирщини та Житомирської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців:

за місцем проживання сім’ї між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив у шию свою 42-річну дружину та завдав не менше 30 ударів ударів колючим предметом дев’ятирічній доньці. Жінка та дитина загинули;

після скоєного зловмисник вийшов із подвір’я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку. Жінку прооперували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

5 жовтня затриманому повідомили про підозру в:

умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу);

закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу);

у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу).

6 жовтня судом обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Подружжя мало пʼятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. В день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству, — зазначили в поліції.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку було позбавлено батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Тож правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу.