Последствия российских обстрелов подразделения ГСЧС в Никополе 7 октября, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли подразделение ГСЧС в Никополе — ранен спасатель (ФОТО)
Російські загарбники здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС міста Нікополя Дніпропетровської області.
Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні, попередньо у постраждалого осколкове поранення ноги.
Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо та вибиті вікна, — додали у ДСНС.