Последствия российских обстрелов подразделения ГСЧС в Никополе 7 октября, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли подразделение ГСЧС в Никополе — ранен спасатель (ФОТО)

7 окт 2025, 19:27
Російські загарбники здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС міста Нікополя Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні, попередньо у постраждалого осколкове поранення ноги.

Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо та вибиті вікна, — додали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу підрозділу ДСНС у Нікополі 7 жовтня, фото: ДСНС

