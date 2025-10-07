Наслідки російського обстрілу підрозділу ДСНС у Нікополі 7 жовтня, фото: ДСНС

Російські загарбники здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС міста Нікополя Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні, попередньо у постраждалого осколкове поранення ноги.