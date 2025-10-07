Новини
Наслідки російського обстрілу підрозділу ДСНС у Нікополі 7 жовтня, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли підрозділ ДСНС у Нікополі — поранено рятувальника (ФОТО)

7 жов 2025, 19:27
Російські загарбники здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС міста Нікополя Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні, попередньо у постраждалого осколкове поранення ноги.

Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо та вибиті вікна, — додали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу підрозділу ДСНС у Нікополі 7 жовтня, фото: ДСНС

