Во время учебы по взбиванию вражеских беспилотников, скриншот видео

Ночные учения по сбиванию «шахедов» показала ГПСУ (ВИДЕО)

7 окт 2025, 21:49
999

Держприкордонслужба у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 жовтня, опублікувала відео, котре показує, як відбуваються нічні навчання мобільних вогневих груп з протидії російським безпілотникам.

Нічні навчання прикордонників: мобільні вогневі групи тренуються збивати ворожі «шахеди», — вказано в описі відео.

На відео показано виїзд мобільної групи та подальше тренування ведення вогню з кулеметів по цілі у нічному небі.

Источник: Ракурс


