Во время учебы по взбиванию вражеских беспилотников, скриншот видео
Держприкордонслужба у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 жовтня, опублікувала відео, котре показує, як відбуваються нічні навчання мобільних вогневих груп з протидії російським безпілотникам.
Нічні навчання прикордонників: мобільні вогневі групи тренуються збивати ворожі «шахеди», — вказано в описі відео.
На відео показано виїзд мобільної групи та подальше тренування ведення вогню з кулеметів по цілі у нічному небі.