Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час навчання зі збивання ворожих безпілотників, скріншот відео

Нічні навчання зі збивання «шахедів» показала ДПСУ (ВІДЕО)

7 жов 2025, 21:49
999

Держприкордонслужба у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 жовтня, опублікувала відео, котре показує, як відбуваються нічні навчання мобільних вогневих груп з протидії російським безпілотникам.

Нічні навчання прикордонників: мобільні вогневі групи тренуються збивати ворожі «шахеди», — вказано в описі відео.

На відео показано виїзд мобільної групи та подальше тренування ведення вогню з кулеметів по цілі у нічному небі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів