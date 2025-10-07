Новини
Знищення човна російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон знищив човен з окупантами на півдні України (ВІДЕО)

7 жов 2025, 16:29
На південному напрямку удар FPV-дрона знищив човен із російськими загарбниками.

Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби виявила моторний човен разом з екіпажем окупантів, які переміщувалися по руслу річки. Внаслідок бойової роботи, було завдано вогневе ураження. Інформація про втрати ворога уточнюється, — зазначають у ДПСУ.

На відео показано момент завдання удару по човну з рашистами та наслідки влучання.

