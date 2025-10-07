Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення човна російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрон знищив човен з окупантами на півдні України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209537-fpv-dron-znyschyv-choven-z-okupantamy-na-pivdni-ukrayiny-video.htmlРакурс
На південному напрямку удар FPV-дрона знищив човен із російськими загарбниками.
Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На південному напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби виявила моторний човен разом з екіпажем окупантів, які переміщувалися по руслу річки. Внаслідок бойової роботи, було завдано вогневе ураження. Інформація про втрати ворога уточнюється, — зазначають у ДПСУ.
На відео показано момент завдання удару по човну з рашистами та наслідки влучання.