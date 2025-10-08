Немецкая полиция в скором времени может начать сбивать дроны. Фото:

Німецька поліція незабаром може почати збивати дрони, які порушують повітряний простір країни.

У середу, 8 жовтня, німецький уряд ухвалив закон, який дає право правоохоронцям збивати дрони, що порушують роботу аеропортів у країні. Цей закон ще має підтримати парламент Німеччини. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на допис канцлера Фрідріха Мерца у соцмережах.

Інциденти з дронами загрожують нашій безпеці. Ми не допустимо цього. Ми посилюємо повноваження федеральної поліції, щоб у майбутньому БпЛА можна було швидше виявляти та знешкоджувати. Про це ми сьогодні вирішили на засіданні уряду, — йшлося у повідомленні.

Глава німецького МВС Александер Добріндт поінформував, що у складі федеральної поліції буде створено спеціальний підрозділ для боротьби з дронами. Заплановані консультації з Україною та Ізраїлем, бо ці держави є більш просунутими в галузі технології безпілотників.

Однак, як наголосив Добріндт, правоохоронці відповідатимуть лише за ті дрони, які літають на рівні дерев. А більші та потужні безпілотники будуть під контролем військових.

Як відомо, Велика Британія, Франція, Литва та Румунія нещодавно надали силовим структурам повноваження збивати дрони, що порушують їхній повітряний простір.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня БпЛА літали над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн, яка межує з Данією. Поліція почала розслідування за статтею про шпигунство, яке перебуває на контролі МВС, федерального уряду та Бундесверу.

А в ніч на 3 жовтня невідомі безпілотники виявили в районі аеропорту в німецькому Мюнхені. Летовище тимчасово закривали, а частину рейсів довелося скасувати. Німецька поліція шукала невідомі дрони та осіб, які могли б їхні запускати. Однак пошуки завершилися безрезультатно.

