Україна отримає черговий транш від заморожених російських активів.

В Європейському Союзі ухвалили рішення переказати Україні 1,6 млрд євро прибутків, отриманих від заморожених активів країни-агресора. Це вже третій трансфер доходів від заморожених активів рф на користь України з моменту запуску програми. Гроші йдуть на відновлення наслідків війни. Про це 11 серпня повідомляється в заяві Єврокомісії.

Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM) надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках механізму, — зазначили у відомстві.

Вказується, що загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 млрд євро. З початку програми Україна отримала два транші. Перший був здійснений у липні 2024 року, а другий — у квітні цього року

Нагадаємо, 8 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.