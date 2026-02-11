Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Фото:

У середу, 11 січня, євродепутати 458 голосами підтримали цю позику Україні на період 2026−2027 років. Ще 140 парламентарів проголосували проти, а 44 — утрималися. Фінансування здійснюватиметься за рахунок спільного запозичення ЄС на ринках капіталу, а обслуговування боргу покриватиметься щорічними бюджетами Євросоюзу. Україна погасить основну суму кредиту після отримання репарацій від РФ. Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

Зазначається, 60 млрд євро з цієї суми спрямують на зміцнення обороноздатності України та закупівлю військового обладнання. Ще 30 млрд євро піде на макрофінансову допомогу та підтримку державного бюджету через Український фонд Європейського Союзу. Гроші виділятимуть відповідно від фінансових потреб Києва.

Зазначається, що Україні позичать гроші, але умови кредитування будуть суворими. Київ повинен буде продовжувати демократичні реформи, дотримуватися верховенства права, захищати права людини, включно з правами меншин, а також посилювати боротьбу з корупцією.

Надалі цей пакет повинна ухвалити Рада Євросоюзу, після чого Єврокомісія зможе здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, 14 січня Європейська комісія ухвалила рішення, яке відкриває шлях до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро для покриття фінансових і військових потреб у 2026 та 2027 роках. У Брюсселі впевнені, що ця підтримка повинна зміцнити позиції України та забезпечити стабільне фінансування на наступні два роки.