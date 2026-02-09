Европейский Союз готовит для Украины уникальный формат вступления. Фото:

Європейський Союз готує для України унікальний формат вступу.

Блок готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, розглядаються варіанти з наданням Україні попереднього захисту на час вступу до Євросоюзу, а також негайного доступу до деяких прав членства. Також опрацьовується варіант, який передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в ЄС. Про це повідомило видання Bloomberg.

Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, — заявив неназваний представник Єврокомісії.

Зазначається, що Брюссель надасть Києву чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.

Видання пише, що проект 20-пунктного мирного плану України передбачає її вступ до Євросоюзу у 2027 році. А в проміжний період Україна може отримати деякі переваги членства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на Всесвітньому економічному форуму в Давосі виступив проти членства України в ЄС і наголосив, що Будапешт є непохитним щодо розширення європейського блоку й не підтримає вступ України до Європейського Союзу в найближчі 100 років.

